Крицюк вышел на поле впервые с ноября 2021 года
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Российский голкипер Станислав Крицюк вышел на поле впервые с ноября 2021 года. Сегодня, 23 октября, его нынешний клуб — португальский «Жил Висенте» — играет выездной матч с «Шавишем» в 10-м туре португальской Примейры.
Предыдущей официальной игрой Крицюка был матч санкт-петербургского «Зенита» с туринским «Ювентусом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Игра прошла 2 ноября 2021 года. «Зенит» на выезде уступил со счётом 2:4.
«Жил Висенте» после девяти матчей занимал 15-е место в турнирной таблице португальской Примейры. У команды девять набранных очков.
Станислав Крицюк является чемпионом России в составе «Зенита» (2021/22).
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