«Ассист Миранчука — чистая поэзия». В Италии в восторге от нового матча россиянина. Видео

Похоже, «Торино» оживает. Во вторник команда закатила четыре мяча в Кубке Италии, а теперь обыграла «Удинезе». Побед в чемпионате не было с 5 сентября, но были четыре поражения и ничья. Так что «Торино» был необходим какой-то позитив. И с «Удинезе» получилось добиться результата.

Хоть и при тусклой игре. Миранчук вышел в старте, хотя в последнее время его вновь стали критиковать за бесполезность. Однако главный тренер Иван Юрич, если верить инсайдам, поддержал футболиста. Tuttosport вовсе написали, что раскрытие Алексея может стать поворотным моментом сезона. Накануне матча с «Удинезе» Юрич уже выдал публичную реплику по россиянину: «У меня есть стойкое ощущение, что он может больше – это ощущение складывается по тому, что я вижу на тренировках. Хочу вселить в него уверенность и надеюсь, что он как можно скорее сможет давать нам больше».

И в первом тайме Алексей действительно выглядел неплохо. Да, соперник забрал мяч и инициативу, но чуть ли не все редкие атаки «Торино» шли через россиянина. И он уже не стеснялся брать игру на себя – на 10-й минуте вместо очевидной передачи полузащитник опасно пробил с 25 метров – Марко Сильвестри отбил почти перед собой, но не очень точен на добивании был Пеллегри.



А дальше – новая атака. Влашич удачно обогнал соперника на фланге, выдал пас в центр на Миранчука. Алексей изящно развернулся и покатил в сторону Ола Эйна. Защитнику оставалось лишь попасть – и никто не успел помешать ему это сделать. Вратарь даже не среагировал. Удар получился очень точным.

Дальше полностью включился «Удинезе». Они создали несколько моментов, но счёт удалось сравнять благодаря ошибке туринцев. Милинкович-Савич пытался спокойно разыграть мяч от ворот через Зиму, но тот занервничал и отдал плохой пас партнёру. Итог – перехват и гол.



Миранчук вышел и на второй тайм, но после перерыва мяч совсем перестал держаться у «Торино». Требовались какие-то изменения, поэтому Алексея заменили на 60-й минуте. И это дало результат – первая опасная атака за тайм и сразу гол – Пеллегри оправдал свой выход в старте.

В концовке обе команды могли забивать друг другу ещё по голу, но где-то спасали защитники, где-то вратари. «Торино» победил и сразу получил позитивный фон в соцсетях.

«Брависсимо, Влашич. Хорош Миранук, но он может больше! Очень хорош Радонич!» – написал один из пользователей.

«Брависсимо, Миранчук», – пишет уже другой пользователь, который в восторге от действий Алексея.

«Ассист с пируэтом Миранчука – чистая поэзия», – ещё один восторженный комментарий.

Главное, чтобы тенденция Миранчука и самого «Торино» не остановилась. От Алексея действительно многого ждут в новом клубе.