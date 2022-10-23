«Аталанта» проиграла «Лацио» и потеряла третье место в Серии А
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В матче 11-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своём поле принимала «Лацио». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Матч обслуживал арбитр Розарио Абиссо.
Счёт в матче открыл нападающий «Лацио» Маттиа Цаканьи с передачи Педро Родригеса. Второй мяч на 52-й минуте забил нападающий Фелипе Андерсон. Ему ассистировал Адам Марушич. В концовке матча, на 90-й минуте, за вторую жёлтую карточку был удалён нападающий «Аталанты» Луис Мурьель.
«Аталанта» опустилась на четвёртую строчку в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. У команды Джан Пьеро Гасперини 24 очка. «Лацио» благодаря победе набрал 24 очка и поднялся на третье место.
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