Гол Конате — в видеообзоре матча РПЛ «Ахмат» — «Торпедо»
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Грозненский «Ахмат» одержал победу в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо» со счётом 1:0. Встреча прошла 23 октября в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».
Единственный гол в матче на 41-й минуте забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. Полузащитник хозяев Евгений Харин слева прострелил в штрафную, Владислав Камилов через рикошет верхом продолжил на дальний угол вратарской, откуда Конате с лёта пробил под перекладину ворот Александра Довбни.
«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 14 матчей. «Торпедо» — на последней, 16-й строчке, заработав шесть баллов. В следующем туре «Ахмат» примет дома «Ростов», а «Торпедо» сыграет в гостях со «Спартаком».
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