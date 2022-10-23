Чурич — о матче с «Ахматом»: был чистый пенальти. Не знаю, почему арбитр отменил его

Полузащитник «Торпедо» Марио Чурич прокомментировал поражение от грозненского «Ахмата» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«У нас было достаточно возможностей забить сегодня: два-три момента были прямо стопроцентными. На мой взгляд, в эпизоде в первом тайме после падения Игоря Лебеденко в штрафной — это был чистый пенальти. Не знаю, почему арбитр принял решение отменить его после просмотра VAR. Но, конечно, если ты не забиваешь свои мячи, соперник рано или поздно тебя обязательно накажет. «Ахмат» — хорошая команда, но, на мой взгляд, мы выглядели сегодня предпочтительнее. Мне кажется, мы должны были побеждать.

Возможно, у хозяев действительно было больше ударов, но, на мой взгляд, у нас были более верные возможности, чтобы забить. Наши тренеры раньше работали в «Ахмате» и дали нам подробную информацию о сопернике. Мы старались отталкиваться от своей игры и надеялись на большее. Что ж, остаётся ещё лучше работать на тренировках, чтобы прибавлять каждую неделю — от игры к игре», — приводит слова Чурича официальный сайт «Торпедо».

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 23 очка. «Торпедо» — на последней, 16-й строчке, заработав шесть баллов.