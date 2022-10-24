Друг Погба: после нападения Поль сказал: «Больше не хочу играть в футбол, хочу исчезнуть»

Бубакар Камара, близкий друг полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба, сообщил, что игрок рассматривал вариант завершения профессиональной карьеры после похищения и вымогательства.



«Ему было трудно об этом рассказывать, но позже он сказал мне, что его и моего младшего брата ограбили парни в капюшонах и с оружием. Поль сказал: «Я больше не хочу играть в футбол, я хочу исчезнуть». Он плакал, я пытался его успокоить. Он боялся за своих детей, жену, семью», — приводит слова Камара Le Journal du Dimanche.



Ранее Поль Погба заявлял о шантаже и угрозах со стороны организованной банды. Он рассказал следователям из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью, что был пойман друзьями детства, которые угрожали футболисту автоматами. Преступники потребовали € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им. Банда заявляла, что тайно защищала Погба на протяжении 13 лет. Среди злоумышленников Поль Погба узнал своего брата Матиаса.

Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната: