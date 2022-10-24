Мартинес — о шансах «Интера» на чемпионство: мы потеряли слишком много очков

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес после победы на «Фиорентиной» со счётом 4:3 (победный гол был забит Генрихом Мхитаряном на 95-й минуте) прокомментировал исход встречи, а также выразил мнение о шансах его команды завоевать чемпионский титул по завершении нынешнего сезона.

«Нам нужно было забить четыре гола, чтобы победить, и при этом мы пропустили три, что слишком много. Но важно было заработать эти три очка, потому что мы уже достаточно потеряли.

Является ли ещё скудетто нашей целью в этом сезоне? Нет, мы потеряли слишком много важных очков. Теперь мы думаем только о том, чтобы набрать оптимальную форму», — цитирует Мартинеса итальянский журналист Альфредо Педулла.

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