«Зенит» — «Сочи»: Барриос забил гол за хозяев сильным ударом издали

Сегодня, 24 октября, идёт заключительный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле играет с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 53-й минуте «Зенит» осел на половине поля «Сочи». Футболисты в голубой форме пытались доставить мяч в штрафную, но гости каждый раз выбивали снаряд обратно. Тогда полузащитник Вильмар Барриос решился на сильный дальний удар, после которого мяч рикошетом от перекладины залетел в ворота — 5:0.
После 13 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 33 очка. «Сочи» располагается на восьмой позиции, в активе команды 20 очков.
- 24 октября 2022
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