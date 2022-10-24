«Зенит» — «Сочи»: Барриос забил гол за хозяев сильным ударом издали

Сегодня, 24 октября, идёт заключительный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле играет с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 53-й минуте «Зенит» осел на половине поля «Сочи». Футболисты в голубой форме пытались доставить мяч в штрафную, но гости каждый раз выбивали снаряд обратно. Тогда полузащитник Вильмар Барриос решился на сильный дальний удар, после которого мяч рикошетом от перекладины залетел в ворота — 5:0.

После 13 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 33 очка. «Сочи» располагается на восьмой позиции, в активе команды 20 очков.