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«Зенит» — «Сочи»: ставка Александра Бубнова на игру РПЛ с коэффициентом 9.40.

«Зенит» — «Сочи»: ставка Александра Бубнова на игру РПЛ с коэффициентом 9.40.
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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Сочи».

Ставка: победа «Зенита» 3:0 с коэффициентом 9.40.

«Да, в прошлом сезоне «Сочи» дважды отбирал очки у «Зенита». Однако сейчас это уже не та команда.

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Впрочем, настроя со стороны петербуржцев стоит ожидать самого серьёзного. Похоже, Семак не намерен шутить: если кто-то недорабатывает, к нему не будет снисхождения. Чего стоит только обратная замена Андрея Мостового в кубковом матче против «Крыльев».

Я думаю, что «Зенит» на своём поле уверенно победит. Скорее всего, с разгромным счётом. Поставлю на 3:0"., — сказал Бубнов.

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