Ал. Мостовой: где «Зенит», а где — «Манчестер Сити»? Давайте не будем сравнивать

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о том, можно ли сравнивать санкт-петербургский «Зенит» с одним из английских грандов — «Манчестер Сити», который возглавляет Хосеп Гвардиола.
«Давайте не будем сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити». Где «Зенит», а где «Сити»? В последнее время мы часто начинаем сравнивать, а выводов никаких нет. В нашем чемпионате «Зенит» — это «Зенит», чего его сравнивать? В Европы мы давным давно антирекорды бьём… Сейчас вообще не знаю, когда там играть будем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, сегодня состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 7:0. Эта победа позволила подопечным Сергея Семака укрепиться на первой строчке турнирной таблицы и увеличить разрыв от идущего на втором месте московского «Спартака» на 7 очков.
- 24 октября 2022
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