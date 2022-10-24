Ал. Мостовой — о победе «Зенита»: в «Сочи» думали — лишь бы время быстрее закончилось

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ, в котором «Зенит» забил в ворота «Сочи» семь безответных мячей.



«Никто не ожидал такого результата. Думаю, никто даже такой прогноз не делал. Я прогнозировал победу «Зенита» со счётом 3:1. Но произошёл быстрый курьёзный гол, потом второй гол и удаление у «Сочи». Многие ждали четыре, пять, шесть мячей, а оказалось — семь. В «Сочи» в конце матча уже думали — лишь бы время быстрее закончилось», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В составе клуба из Санкт-Петербурга дублями отметились форвард Иван Сергеев и бразильский вингер Малком, также мячи на счету Вендела, Вильмара Барриоса и Густаво Мантуана.