Ал. Мостовой — о победе «Зенита»: в «Сочи» думали — лишь бы время быстрее закончилось
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ, в котором «Зенит» забил в ворота «Сочи» семь безответных мячей.
«Никто не ожидал такого результата. Думаю, никто даже такой прогноз не делал. Я прогнозировал победу «Зенита» со счётом 3:1. Но произошёл быстрый курьёзный гол, потом второй гол и удаление у «Сочи». Многие ждали четыре, пять, шесть мячей, а оказалось — семь. В «Сочи» в конце матча уже думали — лишь бы время быстрее закончилось», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В составе клуба из Санкт-Петербурга дублями отметились форвард Иван Сергеев и бразильский вингер Малком, также мячи на счету Вендела, Вильмара Барриоса и Густаво Мантуана.
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