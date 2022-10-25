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Стало известно, почему киевское «Динамо» не увольняет Луческу

Стало известно, почему киевское «Динамо» не увольняет Луческу
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Украинский журналист Виктор Вацко рассказал, почему киевское «Динамо» не расторгает контрактное соглашение с румынским главным тренером Мирчей Луческу.

«Экономический аспект — самый важный. Это однозначно. Насколько я знаю, «Динамо» и Луческу, возможно, уже бы и расстались, но есть один нюанс. Если Луческу подаст в отставку, он не получит компенсацию за расторжение контракта. А там интересная для тренера компенсация. Если «Динамо» выступит инциатором разрыва, то клуб должен будет заплатить тренеру.

Лично меня не покидает ощущение, что не только в Луческу проблема. Если бы он имел возможность привлечь свежую кровь в эту команду, то мог бы показать, что еще есть порох. Почему он не может привлечь свежую кровь в команду? Из-за экономической ситуации», — сказал Вацко на своём YouTube-канале.

Луческу возглавляет «Динамо» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице.

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