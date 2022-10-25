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Расписание матчей Лиги чемпионов 25 октября

Расписание матчей Лиги чемпионов 25 октября
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Сегодня, 25 октября, состоится первый игровой день 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.

Лига чемпионов УЕФА. Расписание матчей группового этапа 25 октября:

  • 19:45 мск. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Челси» (Англия);
  • 19:45 мск. «Севилья» (Испания) — «Копенгаген» (Дания);
  • 22:00 мск. «РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал» (Испания);
  • 22:00 мск. «Селтик» (Шотландия) — «Шахтёр» (Украина);
  • 22:00 мск. «Бенфика» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);
  • 22:00 мск. «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Милан» (Италия);
  • 22:00 мск. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Маккаби» Хайфа (Израиль);
  • 22:00 мск. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия).

Напомним, в групповой стадии турнира принимают участие 32 команды. Из группы выходят по две лучшие команды, а третья команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.

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