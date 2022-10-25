Два топ-клуба в шаге от провала. Онлайн по раскладам в Лиге чемпионов

Друзья, всем привет! Главный клубный турнир Европы в самом разгаре. 25 и 26 октября пройдут матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этом сезоне в самом престижном еврокубке хватает захватывающих сюжетов. Например, в шаге от провала оказались сразу две топ-команды — «Барселона» и «Ювентус». Сине-гранатовые в своей группе отстают на три очка от второго места и рискуют во второй раз подряд отправиться в Лигу Европы. А туринцы и вовсе оказались на дне и уступают по дополнительным показателям даже «Маккаби»!
В этом материале мы будем следить за раскладами в Лиге чемпионов в режиме онлайн. Кто выйдет в плей-офф досрочно, а кто провалится? Кто продолжит бороться до последнего тура? Ответы на эти вопросы мы узнаем совсем скоро. Присоединяйтесь!
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