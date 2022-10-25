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Игрок «Амкала» подписал контракт с профессиональным клубом из Болгарии

Игрок «Амкала» подписал контракт с профессиональным клубом из Болгарии
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Полузащитник медийной команды «Амкал» Михаил Прокопьев подписал контракт с профессиональным футбольным клубом «Ботев», который выступает в чемпионате Болгарии, информирует пресс-служба команды.

«Футболист успешно прошёл испытательный срок в команде и подписал контракт с клубом. Добро пожаловать, Миша!» — написала пресс-служба «Ботева» в клубном телеграм-канале.

Напомним, Прокопьев – воспитанник футбольной академии «Зенита». Он выступал за «Строгино» и любительские медийные команды «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS. В Медиалиге Михаил играл на позиции центрального полузащитника, реже — на фланге полузащиты.

20-летний Прокопьев провёл в составе «Амкала» три матча в Кубке России по футболу и отметился тремя результативными передачами.

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