Игрок «Амкала» подписал контракт с профессиональным клубом из Болгарии

Полузащитник медийной команды «Амкал» Михаил Прокопьев подписал контракт с профессиональным футбольным клубом «Ботев», который выступает в чемпионате Болгарии, информирует пресс-служба команды.

«Футболист успешно прошёл испытательный срок в команде и подписал контракт с клубом. Добро пожаловать, Миша!» — написала пресс-служба «Ботева» в клубном телеграм-канале.

Напомним, Прокопьев – воспитанник футбольной академии «Зенита». Он выступал за «Строгино» и любительские медийные команды «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS. В Медиалиге Михаил играл на позиции центрального полузащитника, реже — на фланге полузащиты.

20-летний Прокопьев провёл в составе «Амкала» три матча в Кубке России по футболу и отметился тремя результативными передачами.