«К нам приехал странный российский футболист». Парень из медийного клуба оказался в Европе

Ещё один российский футболист уехал в Европу. Правда, полузащитник медийного клуба «Амкал» Михаил Прокопьев (он же Прокоп) отправился пока только на просмотр. Рассказываем, в каком клубе россиянин проведёт как минимум ближайший месяц.

Кто такой Прокоп и как он играл в Кубке России

Прокопьев — выпускник футбольной школы «Зенита», в конце августа ему исполнилось 20 лет. Ранее он поиграл в МФЛ и ЮФЛ, был частью «Строгино» и блогерской команды 2DROTS. По словам самого Прокопа, его выгнали из «Строгино» из-за TikTok. Во время сборов ему делали замечания, после чего поставили перед выбором: либо снимаешь, либо играешь. По окончании подготовительного периода тренер «Строгино» сказал, что Прокопьев команде не подходит.

В этом сезоне медийная команда «Амкал» приняла участие в Кубке России по приглашению президента РПЛ Александра Алаева. «Блогеры» преодолели два раунда турнира и потом проиграли петербургской «Звезде» лишь в серии пенальти. Сам Прокоп отметился тремя результативными передачами в трёх матчах. Правда, в последней игре со «Звездой» парень получил повреждение.

«В «Строгино» я больше выживал, чем тренировался и играл. Мне мама давала тысячу рублей в неделю, я тратил по 500 рублей (две тысячи за месяц). Смешно слышать претензии, что у нас состав лучше, чем у команд Второй лиги. У меня вообще никогда не было профессионального контракта, да и с профи уже два года не тренировался. Я же не зацикливаюсь на футболе — много рекламных проектов, мероприятия и три тренировки в неделю», — говорил Прокопьев Sports.ru.

«Амкал» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И вот теперь Михаил уехал на просмотр в «Ботев». Об этом «Чемпионату» сообщил медиадиректор болгарского клуба Сергей Расулов: «Прокопьев на просмотре в «Ботеве». Уже приехал, 26 сентября начнёт тренироваться. Тренерский штаб будет смотреть его в качестве профессионального футболиста».

Сам Прокоп прокомментировал новый этап карьеры постом в своём телеграм-канале: «Ну что ж. Сегодня стало известно, что я в Болгарии на просмотре. Спасибо всем за интерес и поддержку. Это мечта — играть в Европе, быть в этой футбольной атмосфере. Кто бы как ни говорил про футбол в России, это абсолютно другое отношение во всём. В Москву семью я не успел перевезти. Думаю, в Европу шикарнее это сделать».

Создатель «Амкала» Герман Попков подчеркнул, что возможный переход Прокопа нисколько не обогатит медийный клуб в финансовом плане: «Шансы [подписать контракт] максимальные. Уверен, что Прокоп — игрок уровня высших лиг. Главное, чтобы травма, полученная на Кубке России, не беспокоила. Восстановление находится на финальном этапе. Он на связи с нашим доктором — Артёмом Рыженко. Док составил план лечения, с которым согласны в «Ботеве». Теперь он там завершает курс реабилитации — и в бой. Получит ли «Амкал» что-то за трансфер? Нет, конечно. Это история про осуществление мечты играть в Европе, а не про бизнес».

Футболист проходит просмотр в клубе, которым владеет российский бизнесмен

«Ботев» — один из старейших футбольных клубов Болгарии (его основали в 1912 году). Своё название получил в честь Христо Ботева — национального героя страны, поэта и революционера. Его же именем назван стадион, который сейчас реконструируют. В связи с этим команда проводит домашние матчи на арене «Ботев 1912 Комплекс». Любопытно, что реконструкцию стадиона «Христо Ботев» временно приостановили летом 2014 года, поскольку у главного спонсора клуба возникли финансовые сложности. У Корпоративного коммерческого банка отозвали лицензию, и «Ботев» остановил строительные работы в связи с отсутствием финансирования.

В настоящий момент стадион находится на реконструкции, поскольку клуб отыскал средства. Правда, фанаты очень недовольны ходом работ. На днях они собрались перед мэрией города Пловдив (там базируется «Ботев»), поскольку хотели задать несколько вопросов местным чиновникам. Болельщики ждали встречи с мэром, его заместителем, архитектором и руководителем проекта, однако никто из них так и не пришёл.

Сейчас у болельщиков множество вопросов. Они пытаются понять, как будут инвестированы деньги, предоставленные государством. Например, появится ли на арене козырёк? Один из руководителей проекта сообщил, что на строительство крыши необходимо € 4-5 млн. Муниципальный совет Пловдива выделил € 6 млн, однако теперь руководитель утверждает, что денег не хватает, и это вызывает недоумение у фанов. Плюс они ждут ответа на вопрос, когда же наконец стадион достроят и сколько всего денег уйдёт на это дело.

Летом 2021 года владельцем болгарского клуба стал российский бизнесмен Антон Зингаревич. Он приобрёл 99% акций «Ботева» и вошёл в совет директоров. С 2012 по 2014 год Зингаревич владел английским «Редингом», в то время там играл нападающий Павел Погребняк. Помимо Зингаревича, в административной структуре «Ботева» находится ещё один россиян. Весной 2022 года пост исполнительного директора занял Герман Чистяков.

«Ботев» по итогам первой части чемпионата Болгарии занял третье место. После второй половины клуб остался на той же строчке в таблице, но ему пришлось провести дополнительный матч за попадание в Лигу конференций. Команда из Пловдива обыграла «Берое» (2:1) и получила путёвку в еврокубки. Правда, в Лиге конференций «Ботев» надолго не задержался — в первом же для себя отборочном раунде уступил кипрскому АПОЭЛу (0:0, 0:2). Начало нового сезона в чемпионате Болгарии клуб тоже завалил — после 10 туров он занимает предпоследнее место в таблице.

Как в Болгарии отреагировали на новость о просмотре Прокопьева

Издание Plovdiv News сделало акцент на количестве подписчиков Прокопа и отсутствии игры на профессиональном уровне.

«Звезда TikTok постарается произвести впечатление и заключить контракт с «Ботевом». Речь идёт о блогере Михаиле Прокопьеве, у которого 1,6 млн подписчиков в социальных сетях. Он не играл в футбол на профессиональном уровне, но входил в число основных игроков «Амкала» — самой известной российской команды блогеров. Скауты «Ботева» обратили внимание на футболиста и, видимо, впечатлились его навыками. У Прокопьева есть испытательный срок. В течение месяца ему необходимо произвести впечатление, чтобы заработать контракт».

Прокоп Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Plovdiv24 пишет, что «Амкал» состоит из звёзд социальных сетей и геймеров, но мы-то с вами знаем, что в составе клуба немало игроков с опытом игры в разнообразных российских лигах.

«К нам приехал очень странный футболист из России, сейчас он находится на просмотре в «Ботеве». Это полузащитник любительского клуба «Амкал» Михаил Прокопьев. Если он произведёт хорошее впечатление на тренерский штаб, то может получить контракт. Россиянин отдал три голевые передачи в Кубке России, а его команда выбила из турнира два клуба из третьего по силе дивизиона российского футбола. Стоит отметить, что «Амкал» состоит из популярных звёзд социальных сетей и геймеров. Команда приняла участие в Кубке по специальному приглашению Российского футбольного союза.

У самого Прокопьева более 1 млн подписчиков в TikTok. Он никогда не играл за профессиональный футбольный клуб, хотя в своё время был частью академии «Зенита». До прихода в «Амкал» полузащитник выступал за другую команду, состоящую из геймеров, — 2DROTS».