Аршавин: уверен, что никто не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал в Первой лиге

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин, сейчас занимающий административный пост в клубе, поделился мнением о вылете «Рубина» в Первую лигу. Ещё в прошлом сезоне казанский клуб выступал в Российской Премьер-Лиге и принимал участие в матчах Лиги конференций.
«Никто точно не ожидал, что с таким составом и таким финансированием «Рубин» вылетит в Первую лигу. Но я ожидал, что казанцы точно займут первое место в ФНЛ, однако пока этого не происходит. Мне трудно сказать, с чем это связано, но я уверен, что никто не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал в Первой лиге.
Понятно, что несколько травм помешали команде сыграть в оптимальном составе, но, как мне кажется, кадровый запас должен быть большим. И сейчас, судя по последним результатам, «Рубин» приходит в себя. В случае побед в ближайших турах ваша команда войдёт в число лидеров первого дивизиона», — цитирует Аршавина «Татар-информ».
Напомним, сейчас команда Леонида Слуцкого располагается на пятом месте в первом дивизионе (26). До лидирующей «Алании» казанцам не хватает восьми очков.
- 25 октября 2022
-
21:05
-
20:50
-
20:50
-
20:40
-
20:40
-
20:32
-
20:25
-
20:23
-
19:54
-
19:50
-
19:45
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:16
-
19:11
-
18:59
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:31
-
18:31
-
18:16
-
18:08
-
18:00
-
17:56
-
17:47
-
17:42
-
17:39
-
17:27
-
17:26