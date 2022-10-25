Аршавин: уверен, что никто не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал в Первой лиге

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин, сейчас занимающий административный пост в клубе, поделился мнением о вылете «Рубина» в Первую лигу. Ещё в прошлом сезоне казанский клуб выступал в Российской Премьер-Лиге и принимал участие в матчах Лиги конференций.

«Никто точно не ожидал, что с таким составом и таким финансированием «Рубин» вылетит в Первую лигу. Но я ожидал, что казанцы точно займут первое место в ФНЛ, однако пока этого не происходит. Мне трудно сказать, с чем это связано, но я уверен, что никто не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал в Первой лиге.

Понятно, что несколько травм помешали команде сыграть в оптимальном составе, но, как мне кажется, кадровый запас должен быть большим. И сейчас, судя по последним результатам, «Рубин» приходит в себя. В случае побед в ближайших турах ваша команда войдёт в число лидеров первого дивизиона», — цитирует Аршавина «Татар-информ».

Напомним, сейчас команда Леонида Слуцкого располагается на пятом месте в первом дивизионе (26). До лидирующей «Алании» казанцам не хватает восьми очков.