Экс-игрок «Рубина» Хакшабанович выйдет в стартовом составе «Селтика» на игру с «Шахтёром»

Сегодня, 25 октября, состоится матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Шахтёром». Команды будут играть на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Селтик»: Джо Харт, Йосип Юранович, Кэмерон Картер-Викерс, Моритц Йенц, Грег Тейлор, Мэттью О'Райли,
Рео Хататэ, Сеад Хакшабанович, Лиэль Абада, Георгиос Якумакис, Киого Фурухаси.
«Шахтёр»: Анатолий Трубин, Лукас Майа, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Артём Бондаренко, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Александр Зубков, Михаил Мудрик, Лассина Траоре.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
- 25 октября 2022
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