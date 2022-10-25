Экс-игрок «Рубина» Хакшабанович выйдет в стартовом составе «Селтика» на игру с «Шахтёром»

Сегодня, 25 октября, состоится матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Шахтёром». Команды будут играть на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Селтик»: Джо Харт, Йосип Юранович, Кэмерон Картер-Викерс, Моритц Йенц, Грег Тейлор, Мэттью О'Райли,

Рео Хататэ, Сеад Хакшабанович, Лиэль Абада, Георгиос Якумакис, Киого Фурухаси.

«Шахтёр»: Анатолий Трубин, Лукас Майа, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Артём Бондаренко, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Александр Зубков, Михаил Мудрик, Лассина Траоре.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.