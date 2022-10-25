Месси набрал 20 очков по системе «гол+пас» в 16 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси оформил 20 результативных действий по системе «гол+пас» во всех турнирах за французский клуб. В сегодняшнем матче Лиги чемпионов с «Маккаби» аргентинец забил гол на 19-й минуте.
Таким образом, в Лиге чемпионов форвард забил три гола и отдал одну голевую передачу. В чемпионате Франции он забил шесть голов и отдал девять результативных пасов. В Суперкубке Лионель отметился голом.
В случае с голом на 19-й минуте Килиан Мбаппе отдал голевую передачу на Месси. На 32-й минуте Килиан сам забил гол. Спустя три минуты Неймар поразил сетку ворот соперника. Затем Абдулайе Сек после передачи Омера Атцили сократил отставание в счёте. На момент написания этой новости счёт в матче — 3:1.
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