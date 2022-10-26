«Они убили нас. Мы должны проснуться». Куртуа разочарован игрой «Реала» с «РБ Лейпциг»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Немецкая команда победила со счётом 3:2.



«Мы начали медленно. Были недостаточно агрессивны на поле, не хватало интенсивности. Когда выглядишь подобным образом с такой командой, как «РБ Лейпциг», платишь высокую цену. Они очень опасны в контратаках, с их-то скоростью. И нельзя позволять сопернику забивать нам после двух угловых. Как вратарь, который на протяжении всего матча видит полную картину, могу сказать, что мы никогда не были полностью в игре.



До перерыва мы отыграли один гол – 1:2. Но своим третьим голом ближе к концу матча они убили нас. Мы должны проснуться. И да, у любой команды может быть плохой день. Мы провели много матчей подряд за короткий промежуток времени, но чего не может быть, так это отсутствия интенсивности, несмотря на усталость. Ты должен выкладываться на сто процентов в каждом моменте. Будь немного внимательнее, могли бы создать больше и даже выиграть этот матч. Но мы проиграли много дуэлей, плохо защищались и не показали должной интенсивности», – приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.

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