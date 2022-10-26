Худший матч «Реала» в сезоне! Так много ему не забивали полгода

«Реал» провёл очередной матч Лиги чемпионов в статусе лидера группы. Столичная команда досрочно обеспечила себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, а вот «Лейпциг» до игры ещё ничего не решил.

Лучший клуб Европы играл в Германии без нескольких ведущих футболистов. Встречу с «Лейпцигом» пропускали Модрич, Вальверде и Бензема. Зато место в воротах снова занял Тибо Куртуа, пропустивший предыдущие два матча в ЛЧ из-за травмы.

Начало игры полностью осталось за немецким клубом. Стандарт на 12-й минуте принёс успех хозяевам. Куртуа справился с непростым ударом Силвы после подачи от углового флажка, однако Гвардиол добил мяч в сетку с нескольких метров. Защитники «Реала» в завершающей фазе эпизода выступили лишь в роли наблюдателей, а Карло Анчелотти занервничал.

Через пару минут «Реал» чуть не устроился на 0:2. Нкунку опередил выскочившего из ворот Куртуа, а вратарь демонстративно убрал руки, показывая арбитру, что не собирается фолить. Дело было за пределами штрафной площади, а Нкунку бил по пустым воротам с дальней дистанции, но попал в сетку с внешней стороны.

Следом Куртуа в шикарном прыжке потащил опасный удар Айдара и перевёл мяч на угловой. Но хозяева быстро разыграли стандарт, и Нкунку с левой ноги пробил бельгийского вратаря. Мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку — такие не берутся! В этом сезоне «Реал» ни разу не пропускал больше одного мяча за игру, а тут «Лейпциг» отгрузил ему «двушку» за половину тайма.

В эти минуты «Реал» вообще не выглядел как лучший клуб Европы, а соперник его просто смял. Анчелотти сразу после этого поменял местами Начо и Рюдигера — испанец ушёл на левый фланг, а немец переместился в центр обороны. «Реал» создал опасный момент на 35-й минуте, но вратарь «Лейпцига» Бласвих справился с ударом Родриго в ближний угол. Впрочем, вратарь был бессилен на предпоследней минуте первого тайма. Гости разыграли симпатичную атаку, Асенсио набросил точно на голову Винисиусу, а бразилец головой пробил Бласвиха — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку.

После перерыва игра немного успокоилась. «Лейпциг» оберегал преимущество и рассчитывал на контратаки. Во время одной из них вышедший на замену Вернер промчался до чужой штрафной и пробил рядом с дальней штангой. А «Реал» ответил великолепной атакой, которую завершал Винисиус. Бразилец замкнул отличную передачу Асенсио, но каким-то образом не попал в ближний угол.

И сразу после этого сработал старый футбольный принцип. Быстроногий Нкунку удрал по левому флангу, выдал изумительный пас на Вернера, а тому оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам. Иногда немец чудит в подобных эпизодах, но на этот раз со своей задачей справился.

В добавленное время Нкунку «привёз» пенальти в ворота хозяев. Он сбил Родриго, который в целом провёл невзрачный второй тайм. К мячу подошёл сам пострадавший и уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам. Но на большее «Реал» не хватило, поскольку арбитр Орсато почти сразу дал финальный свисток. Мадридский клуб потерпел первое поражение в сезоне. Кстати, испанцы не пропускали больше двух мячей с апреля нынешнего года — тогда они получили четыре от «Манчестер Сити» (3:4).

«Реал» сохранил первую строчку в группе, а «Лейпциг» увеличил шансы на выход в 1/8 финала. Сейчас команда Марко Розе опережает «Шахтёр» на три очка. В последнем туре соперники сыграют на нейтральном поле, но украинский клуб устроит только победа, а «Лейпцигу» достаточно не проиграть. «Реал» проведёт заключительный матч с «Селтиком» и в случае победы выйдет в плей-офф с первого места.