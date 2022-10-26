Галтье: задача «ПСЖ» — завершить групповой этап ЛЧ на первой позиции

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о разгромной победе команды над «Маккаби» из Хайфы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (7:2).

«Мы прошли квалификационную стадию, это очень хорошо, это самое важное. Соревнование ещё не завершено, мы должны бороться за первое место в группе в игре с «Ювентусом».

Задача «ПСЖ» — завершить групповой этап Лиги чемпионов на первой позиции. Мы по-прежнему сосредоточены на этой цели. Я сожалею о двух пропущенных мячах, но в целом команда играла фантастически. Мы играли в яркий, энергичный футбол с большим количеством технических взаимодействий и взаимосвязей между линиями. Я доволен», — цитирует рулевого парижан RMC Sport.

После пяти встреч в турнирной таблице квартета H лидирует «ПСЖ» (11), на второй строчке располагается «Бенфика» (11). «Маккаби» с 3 очками находится на третьем месте в группе, «Ювентус» (3) — замыкает таблицу.