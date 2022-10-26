Андрей Каряка: переход Прокопьева в «Ботев» – пример для других

Главный тренер медийной команды «Родина» Андрей Каряка высказался о переходе российского полузащитника «Амкала» Михаила Прокопьева в болгарский «Ботев».



«Это хорошая новость для медиалиги. Надеюсь, у Михаила получится в «Ботеве». Для других ребят переход Прокопа — это пример того, что даже из медиалиги можно попасть в европейский клуб.



Есть неплохие ребята с такими задатками. У нас в команде играют несколько неплохих футболистов, которые могут выступать на более высоком уровне», – приводит слова Каряки «РБ Спорт».



Напомним, Прокопьев – воспитанник футбольной академии «Зенита». Он выступал за «Строгино» и любительские медийные команды «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS. В Медиалиге Михаил играл на позиции центрального полузащитника, реже — на фланге полузащиты.



20-летний Прокопьев провёл в составе «Амкала» три матча в Кубке России по футболу и отметился тремя результативными передачами.