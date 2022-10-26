Нереализованный пенальти Мареза — в видеообзоре матча ЛЧ «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»
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В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА дортмундская «Боруссия» принимала «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась ничьей со счётом 0:0.
На 58-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота немецкой команды, однако нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез не сумел его реализовать.
«Манчестер Сити» набрал 11 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, подопечные Хосепа Гвардиолы ранее уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Дортмундская «Боруссия» (8) — на втором месте. Соперниками команд по группе являются «Севилья» (5) и «Копенгаген» (2). Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».
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