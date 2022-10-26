Неймар не поможет «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом»
Поделиться
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не сможет принять участие в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Напомним, бразильский футболист получил жёлтую карточку на 26-й минуте матча группового этапа еврокубка с «Маккаби» из Хайфы (7:2). Это предупреждение стало для Неймара третьим с начала группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, форвард не сыграет в следующем матче турнира из-за перебора жёлтых карточек.
После пяти игр в турнирной таблице группы H лидирует «ПСЖ» с 11 очками, на второй строчке располагается «Бенфика» (11). «Маккаби» с тремя очками занимает третье место в квартете, «Ювентус» (3) замыкает таблицу. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
Главные враги Неймара в футболе
Комментарии
- 26 октября 2022
-
10:47
-
10:42
-
10:34
-
10:32
-
10:23
-
10:11
-
10:07
-
09:57
-
09:57
-
09:52
-
09:47
-
09:38
-
09:34
-
09:33
-
09:20
-
09:17
-
09:10
-
08:54
-
08:49
-
08:36
-
08:30
-
08:24
-
07:40
-
06:58
-
05:48
-
05:47
-
05:30
-
04:34
-
04:20
-
04:17
-
04:09
-
03:53
-
03:44
-
03:31
-
03:22
Партнерский контент