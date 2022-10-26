Неймар не поможет «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не сможет принять участие в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».



Напомним, бразильский футболист получил жёлтую карточку на 26-й минуте матча группового этапа еврокубка с «Маккаби» из Хайфы (7:2). Это предупреждение стало для Неймара третьим с начала группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, форвард не сыграет в следующем матче турнира из-за перебора жёлтых карточек.



После пяти игр в турнирной таблице группы H лидирует «ПСЖ» с 11 очками, на второй строчке располагается «Бенфика» (11). «Маккаби» с тремя очками занимает третье место в квартете, «Ювентус» (3) замыкает таблицу. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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