Мостовой: игроков «Спартака» 90-х обидело моё высказывание? Зачем обижаться на правду?

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о реакции на его слова экс-игроков московского клуба, выступавших за красно-белых в 90-х годах прошлого века.



«Игроков «Спартака» 90-х обидело моё высказывание? Зачем обижаться на правду?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Мостовой неоднозначно высказался о титулах «Спартака» в 90-х. Позже бывший игрок московской команды Валерий Кечинов заявил, что Мостовой оскорбил всех футболистов, игравших за «Спартак» в то время.

В период с 1996 по 2001 год «Спартак» становился чемпионом страны. Таким образом, красно-белые шесть раз подряд выиграли национальное первенство. Последние четыре сезона «Зенит» занимает первое место в Российской Премьер-Лиге. В текущем сезоне команда Сергея Семака после 14 туров турнира возглавляет таблицу.