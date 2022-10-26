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Мостовой: игроков «Спартака» 90-х обидело моё высказывание? Зачем обижаться на правду?

Мостовой: игроков «Спартака» 90-х обидело моё высказывание? Зачем обижаться на правду?
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о реакции на его слова экс-игроков московского клуба, выступавших за красно-белых в 90-х годах прошлого века.

«Игроков «Спартака» 90-х обидело моё высказывание? Зачем обижаться на правду?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Мостовой неоднозначно высказался о титулах «Спартака» в 90-х. Позже бывший игрок московской команды Валерий Кечинов заявил, что Мостовой оскорбил всех футболистов, игравших за «Спартак» в то время.

В период с 1996 по 2001 год «Спартак» становился чемпионом страны. Таким образом, красно-белые шесть раз подряд выиграли национальное первенство. Последние четыре сезона «Зенит» занимает первое место в Российской Премьер-Лиге. В текущем сезоне команда Сергея Семака после 14 туров турнира возглавляет таблицу.

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