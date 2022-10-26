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Роналду получил от «Ювентуса» € 20 млн, которые не вошли в официальную отчётность

Роналду получил от «Ювентуса» € 20 млн, которые не вошли в официальную отчётность
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Руководство «Ювентуса» заплатило нападающему Криштиану Роналду, который ранее выступал за итальянский клуб, около € 20 млн, которые не вошли в официальную финансовую отчётность команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, боссы «зебр» заключили с португальцем секретное соглашение, по которому он получил часть зарплаты по своему контракту тайно, не уплатив налоги и не включив в итоговую финансовую отчётность.

37-летний португалец защищал цвета «зебр» с 2018 по 2021 год. Боссы «старой синьоры» приобрели Роналду у мадридского «Реала» за € 117 млн. За всё время в «Ювентусе» Роналду в 134 матчах забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

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