Глава Ла Лиги — о долге канала beIN Sports: мы единственные, кому они не заплатили

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о долге со стороны катарского телеканала beIN Sports, которым владеет глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, на вещание матчей испанской Ла Лиги за рубежом.
«Единственные, кому они не заплатили без каких-либо оправданий или причин, это мы! Я предполагаю, что они делают это, говоря: «Мы считаем, что ты плохо себя ведёшь с нами, Хавьер. Ты ведёшь себя как плохой мальчик и критикуешь «ПСЖ», поэтому мы перестанем вам платить». Я не могу быть в этом уверен, но это то, что я действительно думаю. Они должны нам € 50 млн с 15 августа. Мы должны были получить от них € 60 млн, а они заплатили нам только € 10 млн», — цитирует Тебаса французское издание L'Équipe.
«Барселона» дома разгромила «Атлетик»:
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