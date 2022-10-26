Клопп: «Ливерпуль» играет хорошо, а после матча теряет двух футболистов. Вау, это непросто

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с травмами в клубе перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом».



«Всё начинается с травм, затем проблема в том, что игрокам, у которых нет повреждений, приходится играть слишком часто, а затем футболисты, у которых есть травмы, очень часто возвращаются и начинают играть преждевременно, вот как это бывает. Потом у них снова [может быть] не травма, а «что-то другое», медицинский отдел говорит, что они не могут играть больше 20 минут. Именно так мы и выходим на матчи Премьер-лиги с ножом в зубах.



Это сложно, и, очевидно, такие ситуации не решаются за одну ночь. Да, игроки возвращаются. Конате, Наби Кейта, Окслейд-Чемберлен — им нужно тренироваться. Мы думали, что они будут отсутствовать дольше, но теперь они вернулись. Также вернулся Кёртис Джонс, это всё нам на руку. Опять же, никаких жалоб, это просто описание. И ситуация перед «Ноттингемом» была действительно странной — вы должны выпускать игрока, который долгое время отсутствовал (речь о Кёртисе Джонсе. — Прим. «Чемпионата»), и он действительно хорошо играл на позиции, на которой он никогда не выступал.



Посмотрим, что мы сможем сделать с «Аяксом». Я действительно с нетерпением жду игры, я очень позитивен, это Лига чемпионов, это большая игра, всё хорошо. У нас достаточно игроков, поэтому мы будем стараться изо всех сил.



Пару раз мы показали очень хорошую игру, но не то чтобы у нас не было проблем в этих матчах. Мы играем хорошо, а потом теряем двух футболистов. Вау, а потом ещё один недоступен на более чем 20 минут, так что это непросто», — цитирует Клоппа Sky Sports.

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