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«Брюгге» разгромно уступил «Порту» в домашнем матче ЛЧ

«Брюгге» разгромно уступил «Порту» в домашнем матче ЛЧ
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Сегодня, 26 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» на своём поле принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель». Стартовый свисток главного арбитра матча Майкла Оливера прозвучал в 19:45 мск.

Гости вышли вперёд на 33-й минуте встречи благодаря забитому мячу Мехди Тареми, точный пас ему отдал Отавио. На 57-й минуте «Порту» укрепил своё преимущество — гол забил Эванилсон. Через три минуты Стефен Эустакиу довёл счёт до разгромного. На 70-й минуте Мехди Тареми после паса Отавио оформил дубль и установил итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу «Порту».

После этого матча «Порту» набрал девять очков и закрепился на втором месте группы В, отставая от лидирующего «Брюгге» на одно очко. Мадридский «Атлетико» теперь отстаёт от португальского клуба на пять очков, но также имеет одну игру в запасе, которую проведёт с леверкузенским «Байером».

Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур
26 октября 2022, среда. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 4
Порту
Порту, Португалия
0:1 Тареми – 33'   0:2 Эванилсон – 57'   0:3 Эустакиу – 60'   0:4 Тареми – 70'
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