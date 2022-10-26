«Брюгге» разгромно уступил «Порту» в домашнем матче ЛЧ

Сегодня, 26 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Брюгге» на своём поле принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель». Стартовый свисток главного арбитра матча Майкла Оливера прозвучал в 19:45 мск.
Гости вышли вперёд на 33-й минуте встречи благодаря забитому мячу Мехди Тареми, точный пас ему отдал Отавио. На 57-й минуте «Порту» укрепил своё преимущество — гол забил Эванилсон. Через три минуты Стефен Эустакиу довёл счёт до разгромного. На 70-й минуте Мехди Тареми после паса Отавио оформил дубль и установил итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу «Порту».
После этого матча «Порту» набрал девять очков и закрепился на втором месте группы В, отставая от лидирующего «Брюгге» на одно очко. Мадридский «Атлетико» теперь отстаёт от португальского клуба на пять очков, но также имеет одну игру в запасе, которую проведёт с леверкузенским «Байером».
- 26 октября 2022
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