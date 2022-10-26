Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» разгромил «Викторию Пльзень» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Интер» разгромил «Викторию Пльзень» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 26 октября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Интер» сыграл с пльзеньской «Викторией». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 35-й минуте счёт открыл Генрих Мхитарян. Алессандро Бастони подошёл к лицевой линии и сделал заброс к линии вратарской, откуда Мхитарян головой переправил мяч в угол ворот. В конце первого тайма Эдин Джеко укрепил преимущество команды Симоне Индзаги. Никола Барелла из глубины выполнил пас к левому краю штрафной, где Федерико Димарко на скорости технично обработал мяч и прострелил на дальнюю штангу, а Джеко замкнул передачу.

Во втором тайме Джеко оформил дубль. Лаутаро Мартинес выкатил мяч на Джеко, который в касание низом поразил угол ворот. На 86-й минуте Ромелу Лукаку установил итоговый счёт матча.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Миланский «Интер» в пяти матчах набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. Пльзеньская «Виктория» (0) — на последнем, четвёртом месте. «Барселона», сыгравшая на один матч меньше, набрала четыре очка.

Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур
26 октября 2022, среда. 19:45 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 0
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1:0 Мхитарян – 35'   2:0 Джеко – 42'   3:0 Джеко – 66'   4:0 Лукаку – 87'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022