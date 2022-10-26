«Интер» разгромил «Викторию Пльзень» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 26 октября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Интер» сыграл с пльзеньской «Викторией». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 35-й минуте счёт открыл Генрих Мхитарян. Алессандро Бастони подошёл к лицевой линии и сделал заброс к линии вратарской, откуда Мхитарян головой переправил мяч в угол ворот. В конце первого тайма Эдин Джеко укрепил преимущество команды Симоне Индзаги. Никола Барелла из глубины выполнил пас к левому краю штрафной, где Федерико Димарко на скорости технично обработал мяч и прострелил на дальнюю штангу, а Джеко замкнул передачу.

Во втором тайме Джеко оформил дубль. Лаутаро Мартинес выкатил мяч на Джеко, который в касание низом поразил угол ворот. На 86-й минуте Ромелу Лукаку установил итоговый счёт матча.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.



Миланский «Интер» в пяти матчах набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. Пльзеньская «Виктория» (0) — на последнем, четвёртом месте. «Барселона», сыгравшая на один матч меньше, набрала четыре очка.