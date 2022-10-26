«Челси» вернулся к кандидатуре защитника «Интера» Думфриса

Лондонский «Челси» снова рассматривает крайнего защитника «Интера» Дензела Думфриса в качестве усиления правого фланга обороны. Об этом сообщает портал 90min.
Думфрис является ключевой целью для усиления позиции крайнего защитника во многом потому, что Рис Джеймс вновь травмировался в составе «Челси», выбыв из-за травмы колена на восемь недель. В прошлом году у лондонцев возникла та же проблема, и минувшим летом руководство клуба уже планировало подписать достойную замену для английского футболиста. Сейчас клуб решил вернуться к кандидатуре игрока «Интера», чтобы усилить глубину своего состава.
В текущем сезоне Думфрис провёл за «Интер» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 26 октября 2022
-
22:55
-
22:50
-
22:35
-
22:31
-
22:23
-
22:12
-
21:57
-
21:54
-
21:37
-
21:37
-
21:35
-
21:35
-
21:26
-
21:17
-
21:17
-
21:02
-
20:52
-
20:48
-
20:39
-
20:39
-
20:30
-
19:58
-
19:57
-
19:56
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:10
-
19:03
-
18:58
-
18:56
-
18:50
-
18:41
-
18:31
-
18:29