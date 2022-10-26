«Челси» вернулся к кандидатуре защитника «Интера» Думфриса

Лондонский «Челси» снова рассматривает крайнего защитника «Интера» Дензела Думфриса в качестве усиления правого фланга обороны. Об этом сообщает портал 90min.

Думфрис является ключевой целью для усиления позиции крайнего защитника во многом потому, что Рис Джеймс вновь травмировался в составе «Челси», выбыв из-за травмы колена на восемь недель. В прошлом году у лондонцев возникла та же проблема, и минувшим летом руководство клуба уже планировало подписать достойную замену для английского футболиста. Сейчас клуб решил вернуться к кандидатуре игрока «Интера», чтобы усилить глубину своего состава.

В текущем сезоне Думфрис провёл за «Интер» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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