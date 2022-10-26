Джеко забил шесть мячей в ЛЧ после 35 лет. Больше только у Роналду
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко забил шесть мячей в Лиге чемпионов после 35 лет и по этому показателю обогнал бывшего форварда «Челси» Дидье Дрогба (5). Об этом сообщает статистический портал Opta на своей странице в социальных сетях.
Памятного события Джеко удалось добиться благодаря дублю в ворота «Виктории Пльзень» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, что позволило довести счёт в этой встрече до разгромного — 3:0. Ранее в составе «нерадзурри» отличился армянский полузащитник Генрих Мхитарян.
Больше Джеко в рамках Лиги чемпионов после 35 лет смог забить только форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 12. Шесть из этих мячей португалец забил за «красных дьяволов» в прошлом сезоне.
Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов:
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