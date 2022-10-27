«Атлетико» не реализовал пенальти, назначенный в ворота «Байера» после финального свистка

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с немецким «Байером» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч, прошедший на стадионе «Цивитас Метрополитано», завершился со счётом 2:2.
Клеман Тюрпен, судья прошедшей встречи, назначил пенальти в ворота «Байера» уже после финального свистка. На 98-й минуте 11-метровый удар не сумел реализовать Янник Феррейра Карраско, голкипер леверкузенцев Лукаш Градецки отбил мяч. После этого Сауль Ньигес поспешил добить его в ворота, но угодил в штангу. С третьей попытки хозяева снова не сумели забить гол, на этот раз Рейнилду Мандава попал в одноклубника, находившегося на ленточке ворот.
«Атлетико» и «Байер» лишились шансов на выход в плей-офф, из группы D в следующий раунд выходят «Брюгге» и «Порту».
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