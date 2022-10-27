Писарев ответил на слова Терюшкова о «никакущих пляжных специалистах»

Тренер сборной России Николай Писарев, ранее возглавлявший «Химки», ответил на слова руководившего клубом депутата Романа Терюшкова о «никакущих пляжных специалистах». Напомним, функционер объявил о выходе из попечительского совета «Химок» и в своём заявлении перечислил ряд причин, подтолкнувших его к уходу из клуба.

«Просто один пример: вчера Кике Сетьен, который был у меня помощником в пляжной сборной России, возглавил «Вильярреал». А в штабе у него будет работать Рамиро Амарелле — один из лучших игроков в пляжном футболе, потом он тоже тренировал.

Меня удивляет такое оскорбительное отношение к людям, которые выиграли несколько чемпионатов мира, пусть и в пляжном футболе, от тех, кто в футболе вообще ничего не сделал, кроме клоунады.

«Вильярреал» — это топ клуб, который играет в Лиге чемпионов, обыгрывает там «Баварию». Его руководство точно дальновиднее и умнее, чем некоторые специалисты и псевдоболельщики», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».