Семак: на замену Азмуну и Дзюбе пришли не топ-звёзды, но рисунок игры «Зенита» сохранился

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о высокой результативности сине-бело-голубых. Специалист рассказал, за счёт чего команде удаётся сохранять высокий уровень игры и результатов.

«Можно ли сказать, что состав и игра «Зенита» превосходны, исходя из статистики? Что касается статистики, то, конечно, с её помощью можно проследить некие тенденции. Всегда стараемся играть в атакующем стиле и много забивать. Иногда это получается лучше, иногда — чуть хуже. Если брать кубковые матчи, там пропустили достаточно много. Поэтому есть над чем работать.

По поводу чемпионата — у нас тоже есть целая группа игроков, которые играли на ведущих позициях ушли. Те же Азмун и Дзюба, которые забивали много мячей, Оздоев и Ракицкий. Четыре наших ведущих игрока. На замену пришли другие — не топ-звёзды, скажем так, но рисунок игры и почерк сохранились. Самое важное, чтобы игроки понимали, в какую сторону двигаться, и приносили пользу. Про другие команды и чемпионат — лучше вам рассуждать на эту тему, а нам нужно думать, как стараться сделать максимум из того, на что способна наша команда.

Понятно, что мы не сможем достичь максимума, но нивелировать глубокие спады, минимизировать потери очков, стараться играть лучше, активнее, агрессивнее в атаке и надёжнее в обороне — к этому мы должны стремиться. Год от года ситуация может меняться.

Спады будут, но мы должны наблюдать за этим и стремиться, чтобы их было как можно меньше. Работать есть, над чем, и работы очень много. Может быть, со стороны так не кажется, но внутри команды есть чем заняться, это уж точно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» набрал 36 очков в 14 матчах и возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Семака забил 43 гола за 14 игр чемпионата.