Вячеслав Малафеев предложил создать сборную легионеров РПЛ для матчей со сборной России

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выступил с предложением о создании сборной из иностранных футболистов, выступающих в РПЛ, с целью игры со сборной России.

«Сборная, конечно, должна играть. Как бы мы этого ни хотели, но сводится всё к политике. Какие страны готовы играть, не боятся внешнего давления, угроз и санкций за товарищеские игры со сборной России? В целом допускаю, что можно создать две сборные России, где будет равномерное распределение футболистов. Тем самым, возможно, мы можем получить тот уровень соперничества, с которым необходимо встречаться нашим футболистам. Но почему бы не рассмотреть вариант с созданием сборной легионеров, играющих в РПЛ и проводить матчи? Я думаю, что из одного «Зенита» можно набрать полсостава для такого матча. В «Спартаке» есть Промес, Мозес и Николсон, в «Урале» есть Бикфалви, который из сезона в сезон выделяется. Есть игроки в ЦСКА, в «Сочи», в «Краснодаре».



Что-то подобное было в 2003 и 2004 году перед чемпионатом Европы. Если сейчас есть возможность создать команду легионеров, то почему бы не организовать такую игру?



Думаю, в любом случае руководство РФС найдёт тот вариант, который устроит как тренерский штаб и самих футболистов, так и в целом всех любителей футбола в нашей стране», – сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях решением ФИФА и УЕФА.