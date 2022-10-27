Сергеев: мы могли пройти поляков, но нам не дали даже шанса сыграть в стыках

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев заявил, что сборная России по футболу могла бы выйти через стыки на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Думаю, обидно не только мне. Нам даже не дали шанс сыграть стыковые матчи. Было бы здорово попасть на чемпионат мира, потому что на прошлом турнире мы хорошо выступили. Думаю, мы могли пройти поляков, потому что ничем не хуже их. Все мечтали об этом, особенно те, кто ещё не играл на чемпионатах мира и Европы. Но такова жизнь. Надеюсь, что всё скоро наладится. Если всё будет отлично, то застану какой-нибудь турнир. Думаю, сейчас всё равно можно уехать в Европу. Скауты же смотрят всё равно. Те же Александр Головин и Алексей Миранчук играют в Европе. Да, они уехали раньше, но сейчас шансы 50 на 50», — приводит слова Сергеева «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира по футболу в Катаре со сборной Польши в полуфинале, а также с победителем пары Швеция — Чехия, в случае победы над поляками. Однако, сборная России была отстранена от участия в международных турнирах на неопределённый срок.