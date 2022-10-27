Мешков заменит Кукуяна в матче 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Пари НН»

Арбитр Виталий Мешков заменит судью Павла Кукуяна в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Пари Нижним Новгородом» Об этом сообщает Российский Футбольный Союз (РФС). Игра состоится 30 октября и начнётся в 14:00 мск.

Судей заменили в связи с повреждением икроножной мышцы правой ноги Павла Кукуяна. Нижегородцы занимают 12-е место в национальном первенстве. Команда Михаила Галактионова набрала 13 очков. Самарцы располагаются строчкой выше, в их активе 14 очков.

Лидирует в Российской Премьер-Лиге «Зенит». Санкт-петербургский клуб набрал 36 очков, на втором месте в чемпионате — «Спартак» (29), строчкой ниже — ЦСКА (26). Сине-бело-голубые — действующие четырёхкратные чемпионы страны.