Агенту, который угрожал экс-директору «Челси» Грановской, предъявлены обвинения

Футбольному агенту Саифу Руби предъявлены обвинения в угрозах в адрес бывшего спортивного директора «Челси» Марины Грановской, сообщает Daily Mail.



Отмечается, что агент был задержан по обвинению в шантаже, но дело было переквалифицировано на менее тяжкое преступление, Руби был отпущен под залог. 23 ноября он должен явиться в Вестминстерский магистратский суд.



Ранее Руби отправлял Грановской письма с угрозами и требованиями выплатить сумму за переход одного из своих клиентов. «Я заставлю тебя заплатить за то, как ты себя ведёшь. Это не угроза… это обещание. Если «Челси» не заплатит, то виноваты будете вы… увидимся», — писал он.



Напомним, Грановская работала спортивным директором «Челси» с 2013 по 2022 год.

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