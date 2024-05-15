«Балтика» — хозяйка поля матча Суперфинала Кубка России с «Зенитом»

Стали известны итоги жеребьёвки Суперфинала Кубка России, в котором калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит» сыграют в качестве победителей Пути РПЛ и Пути регионов.

По результату жеребьёвки, объявленного пресс-службой Кубка России в соцсетях, хозяйкой поля в матче Суперфинала Кубка России станет калининградская «Балтика». Напомним, решающий матч турнира пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Напомним, сегодня, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).

Ранее, 14 мая, «Балтика» впервые в истории вышла в финал Кубка России.