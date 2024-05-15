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Защитник ЦСКА Дивеев: Шайхутдинов — молодец, не побоялся и доиграл

Защитник ЦСКА Дивеев: Шайхутдинов — молодец, не побоялся и доиграл
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев похвалил 19-летнего вратаря команды Владимира Шайхутдинова. Молодому футболисту пришлось выйти на поле по ходу матча с «Зенитом» 0:0 (4:5 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России из-за серьёзной травмы Владислава Торопа.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«Шайхутдинов — молодец! Не побоялся и доиграл», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Для Шайхутдинова этот матч стал первым за основную команду армейцев в официальных встречах. В нынешнем сезоне вратарь выступает в МФЛ, где в 16 матчах пропустил 15 голов и четырежды сыграл «на ноль». Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Шайхутдинов является воспитанником московского клуба.

В финале Кубка России сыграют «Балтика» и «Зенит».

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