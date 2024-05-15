Андрей Мостовой: хотелось сыграть со «Спартаком» в финале. Таких матчей не хватает

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своём выходе на поле на последних минутах после победы над ЦСКА 0:0 (5:4 пен.) в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Когда выходил к «точке», сыграл 12-13 минут. Понимал, что выйду под пенальти. По себе могу сказать, что уверенно знал, что буду делать. Ребята все тоже уверенно пробили. Все молодцы. Что сказал Дивееву, не сработало. Я по-дружески подсказывал.

Не буду скрывать — хотел «Спартак» в финале. Хотел сыграть со «Спартаком» в финале в «Лужниках». Последняя игра сезона, думаю, был бы ажиотаж. Таких игр не хватает. Мы все по этому скучаем. Если бы был такой матч, думаю, было бы круче, чем «Динамо» — «Спартак».

Но ничего, «Балтика» — сильный и интересный соперник. Они на подъёме, подписали хороших футболистов. Неслучайно вышли в финал», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.