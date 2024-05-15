Андрей Мостовой: в «Зените» все верят в победу в РПЛ. Все мысли об этом

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что сине-бело-голубые верят в победу в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, все верят в победу в РПЛ. Все понимают, что в последнем туре будет очный матч у «Динамо» с «Краснодаром». Все об этом думаем. Сегодня выиграли, но все мысли о чемпионате», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.