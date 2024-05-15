Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахметов: «Зенит» порадовался выходу в Суперфинал Кубка, но впереди решающие матчи в РПЛ

Ахметов: «Зенит» порадовался выходу в Суперфинал Кубка, но впереди решающие матчи в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался по поводу эмоций команды после выхода в Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу. Клуб из Петербурга по итогу двух матчей финала Пути РПЛ обыграл ЦСКА.

«Зенит» всегда был дружным коллективом, а в такие моменты в команде происходит ещё большее сплочение. Тем более серия пенальти, хотели её выиграть и выйти в финал. Конечно, порадовались в раздевалке, но готовимся дальше. У нас впереди тяжёлые решающие игры. Теперь надо переключаться», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).

Материалы по теме
Вратарь «Зенита» Адамов обратился к болельщикам после победы над ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android