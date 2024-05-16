Ильзат Ахметов: в борьбе за золото РПЛ не всё зависит от «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге после выхода в Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу. Клуб из Петербурга по итогу двух матчей финала Пути РПЛ обыграл ЦСКА.

«В чемпионате не всё от нас зависит. Нам надо своё выиграть, а там уже всё будет по воле Всевышнего. «Краснодар» может обыграть «Динамо», но они и сами ещё в гонке, борются», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов». Игру примет «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра раздастся в 14:00 по московскому времени. Отметим, что в последнем туре РПЛ команда Марцела Лички встретится с «Краснодаром», который на данный момент располагается на третьей строчке и отстаёт от «Динамо» на три очка.