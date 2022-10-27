«Спартак» сообщил, что сыграет в матче с «Торпедо» в ретроформе с классическим ромбом

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что команда сыграет в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» в ретроформе.



«Наша команда выйдет на домашнюю игру 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» в особенной форме. В год столетия клуба мы хотим разными способами отдать дань уважения нашей великой истории. Именно поэтому в классическом московском дерби с чёрно-белыми «Спартак» сыграет в форме без спонсорских логотипов и с легендарным ромбом без мяча внутри.



Мы рассчитываем, что матч с «Торпедо» будет далеко не единственным, в котором «Спартак» использует свой исторический логотип», — говорится в заявлении.

Встреча между «Спартаком» и «Торпедо» состоится в воскресенье, 30 октября, на «Открытие Банк Арене». Начало — в 16:30 мск.