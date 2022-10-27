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«Бетис» обыграл «Лудогорец» благодаря голу Фекира

«Бетис» обыграл «Лудогорец» благодаря голу Фекира
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Сегодня, 27 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги Европы между «Лудогорцем» и «Бетисом». Команды играли на стадионе «Хювефарма Арена». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 56-й минуте матча единственный гол забил Набиль Фекир после паса Луиса Энрике. Испанский клуб гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы. Команда выйдет в следующую стадию с первого места. Команда Мануэля Пеллегрини набрала 13 очков.

Болгары располагаются на второй строчке в таблице группы C. «Лудогорец» набрал семь очков в пяти играх. На третьей позиции в группе C находится «Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью. У команды португальца, которая сыграла на один матч меньше, четыре очка в четырёх матчах Лиги Европы.

Лига Европы. Группа C. 5-й тур
27 октября 2022, четверг. 19:45 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
0 : 1
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Фекир – 56'
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