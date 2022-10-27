«Рома» вышла на второе место в группе Лиги Европы, обыграв в гостях ХИК

Итальянская «Рома» одержала победу над финским ХИКом в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 2:1. Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Болт Арена».



На 41-й минуте счёт открыл английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам, ему ассистировал Лоренцо Пеллегрини. Ответный гол на 54-й минуте забил Перпарим Хетемай. На 62-й минуте защитник Артту Хосконен забил мяч в свои ворота, принеся победу «Роме».



Подопечные Жозе Моуринью набрали семь очков после пяти встреч и вышли на второе место в турнирной таблице группы С. ХИК потерял шансы на выход в плей-офф, в его активе одно очко. На первой строчке в группе – «Бетис», набравший 13 очков, на третьей строчке — «Лудогорец» (7).



В заключительном туре «Рома» примет «Лудогорец», ХИК сыграет в гостях с «Бетисом» (3 ноября).