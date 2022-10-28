Павловец: легендарные диеты Карпина? Смешно. Ему самому это надоело, постоянно спрашивают

Защитник «Оренбурга», белорус Александр Павловец, ранее выступавший за «Ростов» под руководством Валерия Карпина, рассказал о том, чем тренер его удивил, а также ответил на вопрос о его «легендарных диетах».
«Карпин удивил профессионализмом и скрупулёзностью. Тем, как он относится даже к мелочам. Все вспоминают его легендарные диеты? Ну почему легендарные? Мне кажется, и Георгичу самому это надоело, все у него постоянно это спрашивают. Реально уже немножко смешно.
В «Оренбурге» тоже следят за питанием, измеряют жир каждый месяц. Просто этого никто не афиширует. Карпин приехал в сборную – и про это стали все говорить. Но это обыденность, это нормально, такое везде. Понятно, следить за питанием непросто, но ты же получаешь за это деньги, популярность какую-то», – приводит слова Павловца Sport24.
Напомним, действующий главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин выступает за то, чтобы в его командах в рационе футболистов не было сахара, было минимизировано мучное и жирное мясо. Александр Павловец провёл за «Ростов» Карпина в РПЛ всего пять матчей в 2020 году.
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